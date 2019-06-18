Türkiye Basketbol Federasyonu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome'nin ambulansla hastaneye götürülmemesine ilişkin olayla ilgili gerekli araştırmaların başlatıldığını açıkladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yaşanan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtilerek, "Müsabakalar esnasındaki sağlık personeli ile ilgili maddemiz, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'mızın 37. maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Yaşanan hadise üzerine, olayın tüm taraflarını kapsayacak şekilde gerekli araştırmalar başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada paylaşılan Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nın 37. maddesi şöyle:

"Ev sahibi kulüpler, salonda ilk yardım tedbiri almak, müsabaka başlamadan 30 dakika önce sağlık ekibi ve ambulans bulunmasını sağlamak zorundadır. Ev sahibi kulüplerin sağlık konularında tedbir almaması nedeniyle basketbolcular, takım mensupları veya seyirciler arasında olabilecek sağlık problemlerinin adli ve mali sorumluluğu ev sahibi kulübe aittir. Ev sahibi takım doktoru sağlık tedbirleri ile ilgili konular hakkında misafir takım doktoruna bilgi vermek ve lig temsilcisine müsabaka esnasında oturduğu yeri göstermekle yükümlüdür."