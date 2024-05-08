Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz Habertürk'e konuştu: İmamoğlu’nun da Yavaş’ın da başkanıydım

CHP içinde kıyasıya bir rekabetin yaşanması beklenen Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Başkanı Yücel Yılmaz, TBB Başkanlığı’nın önemini, Birliğin yaptığı işleri Habertürk’e anlattı.

31 Mart’ta seçilemediği için görevini devredecek olan ancak şu anda resmen TBB’nin Başkanı olan Balıkesir Belediyesi eski Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Birliğin 1946’da ortak ihtiyaçtan kurulduğunu, katılımın yasal olarak zorunlu olduğunu söyledi. TBB’nin İller Bankası’ndan zorunlu kesintiyle oluşturulan bir bütçesi olduğunu belirten Yılmaz, belediyelerin kesinleşmiş son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının binde 2’sini birliğe aktardığını ifade etti.

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TBB NE İŞ YAPAR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında bir rekabet yaşanması beklenen TBB Başkanlığı’nın yaptığı işleri anlatan Yücel Yılmaz, “Belediyelerin ortak sorunlarının TBMM gündemine getirilmesi, belediye meclislerinde kararlaştırılan konularla ilgili komisyonlar kurulması ve bu komisyonlarda bazı içtihatlar oluşturulması gibi çalışmaları var. Belediyelerin problemleri, personel meseleleri ya da yapılması gereken işler kararlaştırılarak ilgili bakanlıklara tavsiyede bulunuluyor” dedi.

Belediyelerin ihtilafa düşmesi durumunda TBB’nin arabuluculuk da yaptığını ifade eden Yılmaz, belediyelerin bütçelerinde imkân bulunması durumunda satın aldıkları iş makinesi ve araçları ekonomik gücü olmayan ya da talep eden küçük belediyelere, ilçe belediyelerine hediye ettiklerini söyledi.

TBB’nin yönettiği bütçe hakkında da bilgi veren Yılmaz, “Birliğin son olarak 780-800 milyon TL bütçesi vardı. Bunun 300 milyon TL’si TBB’nin kendi iç harcamalarına, 500 milyon TL’si ise ihtiyacı olan belediyelere hediye araç alımında kullanılabilir” dedi.

“HEPSİNİN BAŞKANIYDIM” TBB’nin önemini vurgulamak amacıyla, “Ben başkanlık görevini yürüttüğüm süre zarfında Ekrem İmamoğlu’nun da Mansur Yavaş’ın da başkanıydım. Buraya seçilen kişi, bütün Türkiye’deki belediyelerin başkanı olacak. Biz mütevazı davrandığımız için bunu kullanmıyoruz ama TBB Başkanlığı önemli bir görevdir” ifadelerini kullandı. REKLAM “SEÇİMLERDE KULİS YAPILIR” TBB Başkanlığı seçimlerinin tantanalı, kulislerin yapıldığı seçimler olduğunu vurgulayan Yılmaz, “CHP de bu manada kavgalı bir seçimi hak ediyor. Parti tek aday üzerinde karar almamışsa, aday olan başkanın bütün delegeleri araması ve kulis yürütmesi lazım” dedi. İl belediye başkanının doğal delege olduğunu belirten Yılmaz, nüfusu 100 bini geçen Balıkesir gibi büyükşehirlerde 20 ilçe için 13 delege kontenjanı olduğunu ifade etti. Belediye meclis üyeleri arasında oylama yapıldığını ve en çok oyu alan kişilerin delege olarak seçildiğini belirten Yılmaz, toplam 860 delegenin 10 Haziran’da TBB Başkanlığı için oy kullanacağını söyledi. Yılmaz, delegelerin 520’sinin CHP ve Millet İttifakı’nın; 340’ının ise AK Parti-MHP Cumhur İttifakı delegelerinden oluştuğunu ifade etti. 10 Haziran’daki seçimlerde TBB başkanı, başkanvekili ve encümen seçilecek. Belde, ilçe, il ve büyükşehir için ayrı ayrı seçimler yapılıyor. Son TBB Seçiminde CHP’liler protesto amaçlı toplantılara katılmadığı için AK Partili isimlerden seçim yapıldığını vurgulayan Yılmaz, “TBB’de birinci partinin ağırlığı olacak diye bir kural yok” dedi.