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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Türkiye - Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Edirne'de, Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:32
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        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
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        Merkeze bağlı Hatip ve Suakacağı köyleri arasında, sınır hattındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sınırın diğer tarafına da sıçradı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında 2 dozer ve bir helikopter de görev alıyor.

        Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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