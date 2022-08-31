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Türkiye büyümede G20 ikincisi

Türk ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüdü ve Suudi Arabistan'ın ardından G20 ülkeleri arasında en hızlı yıllık büyüme kaydeden ikinci ülke oldu. Bir önceki çeyreğe göre büyüme oranlarına bakıldığında ise Türkiye yüzde 2.1 ile Endonezya ve Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer aldı

Türkiye büyümede G20 ikincisi
Türkiye büyümede G20 ikincisi
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HABERTURK.COM

TÜİK, Türk ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 büyüdüğünü açıkladı.

Bu oranla Türkiye ikinci çeyrekte G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke oldu. Söz konusu dönemde Suudi Arabistan ekonomisi yıllık yüzde 11.8 büyüdü. Türkiye'yi yüzde 6.3 ile İspanya ve yüzde 5.44 ile Endonezya takip etti.

SUUDİ ARABİSTAN İLK SIRADA

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1.7 büyüdü. Uzun yıllardır sık sık dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına imza atan Çin'de ise ikinci çeyrekte yıllık büyüme koronavirüs önlemlerinin etkisiyle yüzde 0.4'te kaldı. Savaş ve yaptırımların vurduğu Rusya ise büyük ekonomiler arasında yüzde 4 ile daralma açıklayan tek ülke oldu.

Ülke 2. çeyrek yıllık büyüme (%)
S. Arabistan 11,8
Türkiye 7,6
İspanya 6,3
Endonezya 5,44
Hollanda 5,3
İtalya 4,6
Singapur 4,4
Fransa 4,2
Euro Bölgesi 3,9
G. Kore 2,9
İngiltere 2,9
Japonya 2,2
Meksika 2
Almanya 1,7
ABD 1,7
Çin 0,4
Rusya -4

G20 ülkelerinde 2022'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en hızlı büyüme ise yüzde 3.72 ile Endonezya'da kaydedildi. Hollanda'da çeyreklik büyüme yüzde 2.6, Türkiye'de ise yüzde 2.1 oldu.

ABD TEKNİK RESESYONDA

Çin ekonomisi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.6 daralırken, Rusya yüzde 0.8, ABD ekonomisi ise yüzde 0.6 küçüldü. ABD yılın ilk iki çeyreğinde de daralma açıklayarak teknik resesyona girdi. Dünyanın en büyük ekonomisi ilk çeyrekte de yüzde 1.6 daralmıştı.

Ülke 2. çeyrek çeyreklik büyüme (%)
Endonezya 3,72
Hollanda 2,6
Türkiye 2,1
S.Arabistan 1,8
İspanya 1,1
İtalya 1
Meksika 0,9
G. Kore 0,7
Euro Bölgesi 0,6
Fransa 0,5
Japonya 0,5
Almanya 0,1
İngiltere -0,1
Singapur -0,2
ABD -0,6
Rusya -0,8
Çin -2,6

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