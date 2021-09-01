TÜİK bugün 2. çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyüdü. Bu yüksek büyümede geçen yılın ikinci çeyreğinde koronavirüs salgını sebebiyle tam kapanma dahil birçok kısıtlayıcı tedbirin alınmış olması etkili oldu.

Geçen yılın 2. çeyreğinde ekonomi bu nedenle yüzde 10.3 daralmıştı. 2019 ikinci çeyreğinde de dünya genelinde büyüme kaydedilirken Türkiye'nin yüzde 1.3 daralmış olması bu yıl ikinci çeyrekte baz etkisinin birçok ülkeye göre daha sert yaşanmasına yol açtı.

Böylece Türkiye yüzde 21.7 ile dünyanın en hızlı büyüyen 2. ekonomisi oldu. İngiltere yüzde 22.2 ile ilk sırada yer alırken Türkiye'yi yüzde 20.1 ile Hindistan ve yüzde 19.8 ile İspanya takip etti.

2021 2. çeyrek büyüme oranları:

Ülke 2. çeyrek büyüme (%) İngiltere 22.2 Türkiye 21.7 Hindistan 20.1 ispanya 19.8 Meksika 19.6 Fransa 18.7 Şili 18.1 Macaristan 17.9 Kolombiya 17.6 İtalya 17.3 Slovenya 16.3 Tunus 16.2 Hırvatistan 16.1 Malezya 16.1 Portekiz 15.5 İsrail 15 Belçika 14.9 Singapur 14.7 Sırbistan 13.7 Malta 13.4 Avrupa Birliği 13.2 Ermenistan 13.1 Romanya 13 Kıbrıs 12.9 Estonya 12.9 Kanada 12.7 ABD 12.2 Filipinler 11.8 Avusturya 11.4 Letonya 11.1 Polonya 11.1 Rusya 10.3 Hollanda 9.7 İsveç 9.7 Avustralya 9.6 Bulgaristan 9.6 Slovakya 9.6 Almanya 9.4 Danimarka 8.5 Çek Cumhuriyeti 8.2 Çin 7.9 Litvanya 7.8 Hong Kong 7.6 Finlandiya 7.5 Japonya 7.5 Tayland 7.5 Tayvan 7.43 İzlanda 7.3 Endonezya 7.07 Vietnam 6.61 Moğolistan 6.3 Norveç 6.1 Güney Kore 5.9 Ukrayna 5.4 Nijerya 5 Mozambik 1.97 Suudi Arabistan 1.5



ÇİN NEDEN GERİDE KALDI?

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada olağan dışı büyüme rakamlarına ulaşıldı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD yüzde 12.2 büyüdü. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin ise yüzde 7.9 büyüyebildi.

Yıllardır hızlı büyümesiyle dikkatleri üzerine toplamış Çin'in son büyümesinin nispeten düşük kalmasında 2020 2. çeyreğinde ekonomisinin salgından diğer ülkeler kadar etkilenmemiş olması sebep oldu. Çin, salgının başında sert önlemler almış, 2020'nin 2. çeyreği itibarıyla bu önlemleri gevşetmişti. Bu sebeple söz konusu dönemde tüm dünyada ekonomiler daralırken Çin ekonomisi yüzde 3.2 büyüdü. Dolayısıyla 2021 2. çeyrekte diğer ülkelerdeki gibi bir baz etkisi yaşanmadı.

2020 2. çeyrek büyüme oranları:

Ülke 2. çeyrek büyüme (%) Çin 3.2 Güney Kore -2.9 Endonezya -5.32 Rusya -8.5 ABD -9.1 Hollanda -9.3 İsviçre -9.3 Japonya -9.9 TÜRKİYE -10.3 Almanya -11.3 Kanada -13 Singapur -13.2 Euro Bölgesi -15 İtalya -17.3 Meksika -18.7 Fransa -18.9 Birleşik Krallık -21.7 İspanya -22.1

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi geçen yıl G20 ülkeleri arasında sadece Çin 2. çeyrekte büyüme kaydedebilmişti. Özellikle başta İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde alınan kapanma tedbirleri ekonomilerin sert bir şekilde daralmasına yol açmıştı.