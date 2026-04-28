Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.456,92 %-0,94
        DOLAR 45,0538 %0,04
        EURO 52,7181 %-0,19
        GRAM ALTIN 6.652,80 %-1,88
        FAİZ 40,68 %0,69
        GÜMÜŞ GRAM 106,46 %-2,63
        BITCOIN 76.126,00 %-1,09
        GBP/TRY 60,8329 %-0,27
        EUR/USD 1,1694 %-0,23
        BRENT 111,55 %3,07
        ÇEYREK ALTIN 10.877,32 %-1,88
        Türkiye'de 10 yeni mağaza açacak

        Türkiye'de 10 yeni mağaza açacak

        2025 yılını Türkiye'de 70'in üzerinde satış noktası ile tamamlayan MANGO, 2026 yılı için 10 yeni mağaza açmayı planladığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 16:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de 10 yeni mağaza açacak

        MANGO, 2026 yılında açmayı planladığı 10 yeni satış noktası ile Türkiye’deki mağaza sayısını yıl sonunda 80’e çıkarmayı hedefliyor. Marka 2025 yılında da Türkiye’de 6 yeni mağaza açmıştı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre 2026 yılındaki büyüme planı ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara’da yoğunlaşırken, Kadın, Erkek ve Çocuk koleksiyonlarını kapsıyor. Bu koleksiyonlar, MANGO’nun Barselona’daki atölyesinde 500 kişilik bir ekip tarafından tasarlanan giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünlerinden oluşuyor.

        MANGO, mağaza içi deneyimi geliştirmeye yönelik devam eden yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Şirket, yıl sonuna kadar, yakın zamanda Antalya TerraCity Alışveriş Merkezi’ndeki mağazasında gerçekleştirdiği renovasyonu takiben, markanın ruhunu ve dinamizmini yansıtan New Med tasarım konsepti doğrultusunda önemli lokasyonlarda 5 yenileme gerçekleştirmeyi hedefliyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MANGO EMANI, Türkiye ve Asya Uluslararası Perakende Direktörü Hüseyin Gölçük, Türkiye’nin MANGO’nun kilit pazarları arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de ilk mağazamızı yaklaşık otuz yıl önce açtık ve yıllar içinde müşterilerimizle güçlü bir bağ kurduk. 2026 yılındaki yeni mağaza yatırımlarımız, Akdeniz’den ilham alan koleksiyonlarımızı müşterilerimize daha da yakınlaştırırken, Türkiye’ye olan güvenimizin ve pazara yönelik uzun vadeli taahhüdümüzün açık bir göstergesini oluşturuyor.”

        1997 yılında Türkiye’ye giriş yapan MANGO, 2025 yılı sonunda 70’in üzerinde satış noktasına ulaştı.

