Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Türkiye'de 40 bin MS hastası var. Bu kamp sayesinde hastalarımız ve yakınları hastalıklarını daha iyi öğreniyor" dedi.
Samsun'da OMÜ, Karadeniz Multipl Skleroz (MS) Derneği ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında "6. MS Hasta Okulu Eğitim Kampı" düzenlendi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek eğitim kampına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'den 140 MS'li hasta katılıyor.
Prof. Dr. Terzi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, MS ile ilgili hastaları motive etmek, onların hayata bağlılıklarını artırmak açısından kampın önem taşıdığını söyleyerek, şunları belirtti: "MS hastalığı hem beyni hem de omuriliği etkileyen bir hastalıktır. Genellikle 20-40 yaş arasında görülüyor. Hastalıkta görme kaybı, dengesizlik, bacak güçsüzlüğü, yürüme zorluğu, çift görme, idrar kaçırma gibi şikayetler oluyor ancak teşhis konulan bir hasta için MS bir hastalık değil, yaşam tarzıdır. Türkiye'de 40 bin MS hastası var. Bu kamp sayesinde hastalarımız ve yakınları hastalıklarını daha iyi öğreniyor."
MS hastalığının tedavisinde moral motivasyonun önem taşıdığını terzi, rahatsızlığın nedeninin tam bilinmediğini dile getirerek, şöyle dedi: "MS için kesin olarak 'genetik hastalık' demek zor. Her 10 aileden birinde MS'li var. Özellikle ağır stres, travma, enfeksiyonlar, hamilelik gibi durumlardan sonra hastalık ortaya çıkabiliyor. Hastalığın tanısı için özellikle genç yaş grupları görme kaybı şikayetiyle geldiklerinde diğer muayene bulgularını da ele alarak inceliyoruz. Bu nedenle bu tür eğitim kamplarını tedavinin bir parçası olarak görüyoruz. Bu kampı geleneksel hale getirdik ve her yıl hasta sayımız artıyor. Kamp sayesinde hastalarımız ve yakınları daha bilinçli ve bilgili oluyor. Kamp süresince hastalarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Hastalara fizyoterapi, egzersiz programları refleksoloji, fitoterapi, aromaterapi gibi aktivitelere yer veriyoruz. Ayrıca psikolojik destek sağlıyoruz."
Terzi, hastalara yönelik aynı zamanda sosyal, sportif ve eğitici etkinlikler de gerçekleştirdiklerini, bunların da tedavi sürecinin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.