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8 Nisan 'Romanlar Günü' olarak kutlanacak 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 8 Nisan, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla Türkiye'de de "Dünya Romanlar Günü" olarak kutlanacak.

AA'nın haberine göre; 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek.