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Mardin'de sokak köpeği 'Ayaz'ın görme zorluğu çektiğini fark eden vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Rehabilitasyon ve Barınak Merkezi yetkililerine bildirdi. 'Ayaz'ı sokaktan alan veterinerler, Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü. Veteriner tarafından muayene edilen 'Ayaz'ın ameliyat olmasına karar verildi.
ÜÇ GÖZ DOKTORU AMELİYATA GİRDİ
DHA'da yer alan habere göre Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ndeki ameliyathaneye alınan 6 yaşındaki 'Ayaz', Mardin'de devlet hastanelerinde görev yapan göz doktorları Opr. Dr. Gülistan Oyur, Opr. Dr. Leyla Hazar, Opr. Dr. Şule Barman Kakil'in ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi veteriner hekimleri Nurettin Bozdağ ve Mehmet Ali Akın'ın katılımıyla gerçekleşen ameliyatta gözlerindeki katarakttan kurtuldu.
"BÖYLE DENEYİMİMİZ OLMAMIŞTI"
Köpeğin gözünde katarak olduğu bilgisinin aktarılması üzerine yaptıkları araştırma ile ameliyata girme kararı aldıklarını kaydeden Opr. Dr. Gülistan Oyur, "Başhekim yardımcımız bize katarakt olan bir köpeğin ameliyat olmasından bahsetti. Doktor arkadaşlarımıza böyle bir şeyin yapılıp, yapılmayacağını konuştuk. Bizim için bir ilkti. Daha önce böyle bir deneyimimiz olmamıştı. Gerekli araştırmaları yaptık. Köpeğin her iki gözünde ileri seviyede kataraktı mevcuttu. Bu durumda göremiyor diyebilirdik. İnsanlarda yapılan operasyonun bir benzerini yaptık. Her şey yolunda gitti ve köpek sağlığına kavuştu" dedi.
"TÜRKİYE'DE İLK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"
Veteriner hekim Nurettin Bozdağ ise "6-7 yaşlarında bir köpeğin yolda kontrolsüz bir şekilde hareket ettiğini ihbarını aldık. Daha sonra köpeği yerinden alarak barınağımıza getirdik. Gözlerinin ise görmediğini fark ettik. Bu nedenle merkezimizde imkanlar olmadığı için İl Sağlık Müdürlüğü ve devlet hastanemiz ile irtibata geçtik. Bu bağlamda göz doktorlarımızla katarak operasyonu yaptık. Doktorların bir köpeğe göz ameliyatını ilk defa yaptığını biliyoruz. Bu nedenle Türkiye´de ilk olduğunu düşünüyoruz. Doktorlarımız gönüllü olarak bu operasyonu yaptılar. Bir insanda gerçekleşecek operasyonun aynısını sağlandı. Bu nedenle kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu.
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