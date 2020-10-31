Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu yerler neler? İşte deprem tehlikesi en yüksek ve en düşük olan ill

Türkiye' nin deprem bölgeleri, deprem riskinin yüksek olduğu yerler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası 1 Ocak 2019 tarihinde yayınlandı. Bu haritaya göre Türkiye'de deprem riskinin en yüksek olduğu yerler neler? İşte deprem tehlikesi en yüksek ve en düşük olan iller

DEPREM TEHLİKESİ YÜKSEK OLAN İLLER

Deprem tehlikesi çok yüksek olan iller

Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak , Bursa, Yalova, Bilecik,

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük,

Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl,

Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale

Deprem tehlikesi yüksek olan iller

İstanbul(1 ve 2.bölge),Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van,

Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum,

Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ,

Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum.

Deprem tehlikesi orta seviye olan iller

Eskişehir, Antalya, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kastamonu, Sinop,

Samsun, Ordu, Giresun, Artvin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana(Bazı bölgeler),

Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Çorum, Ankara, Konya ve Mersin.

DEPREM TEHLİKESİ DÜŞÜK OLAN İLLER

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin,

Kırklareli, Ankara, Nevşehir, Edirne, Adana, Niğde, Konya , Aksaray,

Karaman.