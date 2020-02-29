Türkiye'de patent başvurusu yüzde 24 arttı

AA

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Türkiye'nin sınai mülkiyette 2020 yılına hızlı başladığını belirterek, "Ocak ayında yerli patentten markaya, tasarımdan coğrafi işaretlere kadar sınai mülkiyet başvurularında geçen yıla göre önemli artışlar gerçekleşti. Geçen yıl ocakta 351 yerli patent başvurusu yapılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 24'lük artışla 437 yerli patent başvurusu aldık." dedi.

Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sınai mülkiyet alanında son dönemde atılım yaptığını söyledi.

Ülkede, patent, tasarım, marka ve coğrafi işaret alanında farkındalık oluştuğunu ifade eden Asan, "Fikri mülkiyette farkındalığın ilköğretim ve ortaöğretim seviyesine çekilmesi önemli. Bunun için eğitimlere önce üniversitelerden başladık. 2011'de Sınai Mülkiyetin Üniversitelerde Yaygınlaştırılması Projesi'ni hayata geçirdik. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında da eğitimler verilmesi için iş birlikleri yaptık." diye konuştu.

Asan, fikri mülkiyet alanında yapılan çalışmaların önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Tasarım alanında yapılan başvurular geçen yıl 2018'e göre yüzde 9,1 arttı. 2019 yılında tasarımda yerli başvuru sayısı 39 bin 178, yabancı başvuru sayısı ise 7 bin 10 oldu. Böylece, 2018'de 42 bin 345 olan toplam tasarım başvuru sayısı geçen yıl 46 bin 188'e yükseldi."

Asan, kuruma yapılan faydalı model başvurularında da geçen yıl artış olduğunu belirterek, 2018'de 2 bin 770 olan başvuru sayısının 2019'da yüzde 7,3 artarak 2 bin 971'e ulaştığını bildirdi.

Marka başvurularında da Türkiye'nin atağa geçtiğine işaret eden Asan, toplam marka başvurularında yüzde 12 artış kaydedildiğini 2018'de 120 bin 8 olan marka başvurusunun geçen yıl 134 bin 353'e yükseldiğini dile getirdi.

Asan, patent başvurularında da hızlı bir yükseliş olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen yıl 2018'e göre yerli patent başvuruları yüzde 11 arttı ve 7 bin 349'dan 8 bin 126'ya çıktı. Bu alanda yabancı başvuru sayısında da yüzde 5,7 artış oldu ve söz konusu başvurular 11 bin 155'ten 11 bin 790'a yükseldi. Türkiye'de sınai mülkiyetin gelişmesi için kurum olarak faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle bu alanda ülkede katma değer üretilmesi için Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ'yi (TÜRKSMD) kurduk. Şirketimiz, ülkemizin sınai mülkiyet alanında daha da ilerlemesi için aktif çalışıyor."

Asan, Türkiye'nin sınai mülkiyette geçen yılki başarılı grafiğinin ardından 2020'ye hızlı başladığını dile getirerek, "Ocak ayında yerli patentten markaya, tasarımdan coğrafi işaretlere kadar sınai mülkiyet başvurularında geçen yıla göre önemli artışlar gerçekleşti. Geçen yıl ocakta 351 yerli patent başvurusu yapılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 24'lük artışla 437 yerli patent başvurusu aldık." ifadelerini kullandı.

Kuruma ocakta 752 yabancı patent başvurusu yapıldığı bilgisini de veren Asan, böylece bir ayda toplam 1189 patent başvurusu aldıklarını aktardı.

Asan, ocakta yapılan marka başvurularında da yüzde 32,5'lik artış gerçekleştiğini belirterek, Ocak 2019'da 8 bin 235 olan yerli marka başvuru sayısının bu yıl ocakta 10 bin 911'e yükseldiğini bildirdi.

Ocak sonu itibarıyla kuruma 11 bin 854 marka başvurusu yapıldığını söyleyen Asan, şunları kaydetti:

"Ocak 2019'da toplam 799 tasarım başvurusu yapılırken bu yılın ocak ayında sayı yüzde 26'lık artışla 4 bin 235 oldu. Faydalı model başvuru sayısı da 268'i yerli olmak üzere 272'yi buldu. Böylece, bu yılın ocak ayındaki başvuru sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artmış oldu. Ayrıca geçen yıl 202 coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. Tescilli coğrafi işaret sayısı 468'e ulaştı. 2019 yıl sonu itibarıyla tescil işlemleri devam eden 467 coğrafi işaretimiz var. İşlemleri kolaylaştırmak amacıyla artık tüm sınai mülkiyet başvurularını ve başvuru sonrası işlem taleplerini 1 Ocak'tan bu yana yeni Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden alıyoruz."