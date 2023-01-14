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Türkiye'de üretilen araçlar ile Avrupa'da lider oldu

Ford Otosan Kocaeli fabrikalarında üretilen Ford Transit Custom, Türkiye ve Avrupa'nın 1 ton segmentindeki en çok satan van aracı olurken, İngiltere'de de yılın en çok satan aracı seçildi

Türkiye'de üretilen araçlar ile Avrupa'da lider oldu
HABERTURK.COM

Ford, Türkiye'de Otosan tarafından üretilerek ihraç edilen modelleri 2022'de Avrupa'nın ticari araç satış lideri oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Ford için art arda sekiz yıl pazar liderliğini anlamına gelen bu gelişme, sektörde de yeni bir rekora işaret ediyor. Bu rekorda en önemli pay, Avrupa'da 1 ton segmentinde en çok satılan ticari van unvanına sahip, Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında üretilen Ford Transit Custom'ın oldu.

Öyle ki, Ford, yüzde 15 ile Avrupa'daki şimdiye kadarki en yüksek toplam pazar payına ulaşırken, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, Romanya, İsveç ve Türkiye olmak üzere 11 ülkedeki pazar payını yıldan yıla da artırdı.

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, "Sekiz yıl üst üste Avrupa pazar liderliği rekorunu kırmak, ticari müşterilerimizin Ford'a duyduğu güvenin bir göstergesi. Yazılım, şarj ve hizmet platformumuzu Avrupa genelinde kullanıma sunarken, üretkenlik için müşterilerimizin güvenilir ortağı olmaya devam edeceğiz" dedi.

2 MİLYAR EUROLUK YATIRIM DUYURMUŞTU

2021'de elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin 2026 yılına kadar hayata geçirilmesi için 2 milyar euroluk bir yatırım planı duyuran Ford Otosan, Ford'un elektrikli dönüşümünde stratejik önem taşıyor.

Ford Otosan'ın elektrifikasyon yolculuğundaki önemli kilometre taşlarından birisi de E-Transit oldu. Ford Otosan 2022 yılının ikinci çeyreğinde Ford'un Avrupa'daki ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit'i, elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Gölcük fabrikasında hattan indirdi.

E-Transit, geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana Avrupa'da 2 tonluk elektrikli ticari araç segmentinin aylık satışlarına öncülük ediyor.

Öte yandan bu yıl itibarıyla 'Yeni Nesil Transit Custom' ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonu da Kocaeli Fabrikalarında üretilecek.

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