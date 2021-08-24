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Yemek sipariş platformu Yemeksepeti, Delivery Hero ile Türkiye’de Global Teknoloji ve İnovasyon Merkezi kurmaya hazırlanıyor. Merkezin CTO (Chief Technology Officer) görevine 25 yılı aşkın sektör tecrübesi bulunan Umut Gökbayrak’ın getirildiği açıklandı.

Gökbayrak'ın, Türkiye’de kurulacak teknoloji ve inovasyon merkezinde sadece Yemeksepeti için değil yaklaşık 40 farklı ülkedeki operasyonlar için yazılım ve teknoloji geliştirme ve ihracından sorumlu olacağı kaydedildi.

İlk yıl itibarıyla 1000 kişilik istihdam sağlamayı hedefleyen teknoloji ve inovasyon merkezinin, önümüzdeki dönemde ise 4 bin yazılımcı ve teknik uzman için istihdam olanağı sunacağı öğrenildi.

Merkezi CTO'su olarak atana Umut Gökbayrak, "Teknoloji ihracatına katkıda bulunacağımız bu merkezde, tamamen uzaktan çalışma fırsatı sunarak, ilk aşamada 1000 kişilik bir ekip kuracağız. Gelecek dönemde daha da büyüyecek kadromuz ile en çok çalışılmak istenen teknoloji merkezleri arasında ilk sıralarda yer alacağımızdan eminim" dedi.

25 yılı aşkın deneyime sahip bir yazılım mühendisi ve girişimci olan Umut Gökbayrak, bugüne kadar 9 girişimin parçası oldu. 12 yıldan fazla süre kurumsal işletmelerde, uzman ve yönetsel çeşitli rollerde görev aldı. 2017 yılından itibaren çeşitli büyük ölçekli kurumlarda danışman olarak çalışan Gökbayrak'ın, ek olarak toplamda 5 yıl erken aşama girişim sermayesi fonları üzerine tecrübesi bulunuyor.

Yemeksepeti, 2015 yılında 589 milyon dolar toplam değerleme üzerinden Delivery Hero'ya satılmıştı.