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Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen yangınlarda 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Kazakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diledi

Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajı
AA

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Abay bölgesindeki yangınlarda 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle Kazakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Bakanlık tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda, Kazakistan'ın Abay bölgesinde 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesine neden olan yangınlara dair haberin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Kazakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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