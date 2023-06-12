Türkiye'den Kazakistan'a başsağlığı mesajı

AA

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Abay bölgesindeki yangınlarda 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle Kazakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Bakanlık tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda, Kazakistan'ın Abay bölgesinde 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesine neden olan yangınlara dair haberin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Kazakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.