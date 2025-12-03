Habertürk
        Haberler Dünya Türkiye'den Romanya'ya savaş gemisi ihracatı | Dış Haberler

        Türkiye'den Romanya'ya savaş gemisi ihracatı

        İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 2024'te inşası tamamlanan TCG Akhisar'ın, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatının tamamlandığı bildirildi. İmzalanan anlaşmayla Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapmış oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 19:19 Güncelleme: 03.12.2025 - 19:21
        
        Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ile Romanya arasında TCG Akhisar'ın satışına yönelik imzalanan anlaşmayla Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapmış oldu.

        ASFAT'tan yapılan açıklamada, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 2024'te inşası tamamlanan TCG Akhisar'ın, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

        Anlaşmanın, Türkiye'nin savunma ihracatında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığına işaret edilen açıklamada, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin de yeni bir seviyeye taşındığı ifade edildi.

        Türkiye'nin ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapmış olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun sadece ASFAT'ın değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı güvenilirlik, kalite ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

        Açıklamada, Akhisar'ın korvet olarak Romanya envanterine katılmasının bölgesel deniz güvenliğine katkı sunmasının yanı sıra, Romanya Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon hedeflerine güçlü bir destek sağlayacağı kaydedildi.

        #TCG AKHİSAR
        #Romanya
