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AFAD Türkiye fay hattı haritası ile Türkiye'deki fay hatları neler? Doğu Anadolu fay hattı illeri

Türkiye'de son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri yaşanıyor. 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu. Yaşanan olayların ardından Türkiye'deki fay hatlarının neler olduğu gündeme geldi. Maraş merkezli depremin sonrasında Doğu Anadolu fay hattının nereden ve hangi şehirlerden geçtiği sorgulanmaya başladı. AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda Türkiye'deki aktif fay hatları ve tehlike dereceleri yer alıyor. İşte AFAD Türkiye fay hattı haritası ile Türkiye'deki fay hatları

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  • TÜRKİYE DEPREM HARİTASI | AFAD Türkiye fay hattı haritası ile Türkiye'deki fay hatları nelerdir, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı illeri

    Türkiye tarihinin en büyük deprem facialarından biri yaşanıyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ilimizi etkileyen depremlerin ardından Türkiye'deki fay hatları araştırılmaya başlandı. Türkiye fay hattı haritası, AFAD tarafından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla erişime açıldı. İşte Türkiye deprem haritası ile Doğu Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği iller...
  • TÜRKİYE DEPREM HARİTASI | AFAD Türkiye fay hattı haritası ile Türkiye'deki fay hatları nelerdir, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı illeri

    DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEDİR?

    Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir fay hattıdır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.
  • TÜRKİYE DEPREM HARİTASI | AFAD Türkiye fay hattı haritası ile Türkiye'deki fay hatları nelerdir, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı illeri

    DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR? 

    Aşağıdaki deprem haritasından da görüleceği üzere Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

    MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATLARI HARİTASI
  • TÜRKİYE DEPREM HARİTASI | AFAD Türkiye fay hattı haritası ile Türkiye'deki fay hatları nelerdir, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı illeri

    TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

    Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor. İşte birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;
  • TÜRKİYE DEPREM HARİTASI | AFAD Türkiye fay hattı haritası ile Türkiye'deki fay hatları nelerdir, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı illeri

    BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...
  • TÜRKİYE DEPREM HARİTASI | AFAD Türkiye fay hattı haritası ile Türkiye'deki fay hatları nelerdir, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı illeri

    İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum...
  • TÜRKİYE DEPREM HARİTASI | AFAD Türkiye fay hattı haritası ile Türkiye'deki fay hatları nelerdir, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı illeri

    ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
  • TÜRKİYE DEPREM HARİTASI | AFAD Türkiye fay hattı haritası ile Türkiye'deki fay hatları nelerdir, hangi illerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı illeri

    EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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