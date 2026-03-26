        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'de yüzde 5 pazar payı hedefliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'de yüzde 5 pazar payı hedefliyor

        Alman teknoloji şirketi HANTECH, İstanbul'da gerçekleştirdiği sektörel ürün lansmanında yeni nesil VRF klima ürün gamını tanıttı. İstanbul'da düzenlediği bayi toplantısında Mini VRF ve V6 Endüstriyel Seri olmak üzere iki ayrı ürün grubu öne çıktı. Avrupa'nın en büyük ve rekabetçi VRF pazarının Türkiye olduğunu vurgulayan şirket, 2026 yıl sonuna kadar 5 milyon dolarlık yatırımla yüzde 5 pazar payı hedefi açıkladı

        Giriş: 26.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Almanya merkezli teknoloji şirketi HANTECH, İstanbul'da geniş katılımlı bayi ve iş ortakları toplantısı düzenledi. Etkinlikte yeni VRF (Variable Refrigerant Flow) klima ürün gamı tanıtılırken Türkiye, Avrupa ve küresel pazarlara ilişkin büyüme hedefleri de paylaşıldı.

        Geniş kapasite ve enerji verimliliği bir arada sunuluyor

        Tanıtılan VRF sistemleri iki ana seri sunuyor. Alan tasarrufu ve yüksek verimlilik arayan projeler için 8 kW'tan 28 kW'a uzanan Mini VRF Serisi ile büyük ölçekli ve endüstriyel projeler için 25,2 kW'tan 90 kW'a ulaşan V6 Endüstriyel Seri öne çıktı. Isı pompası ve soğutma odaklı dış ünite kategorileri ile üstten atış ürün gruplarından oluşan bu sistem ailesi; otel, rezidans, toplu konut ve ticari yapı projelerine hitap ediyor. Apartman uygulamalarında pay ölçer entegrasyonu sayesinde bireysel kullanıma dayalı faturalama altyapısı da sunuluyor. Teknik gereklilikleri nedeniyle montaj, yalnızca uzmanlaşmış ve sertifikalı iş ortaklarıyla yürütülüyor.

        Avrupa'nın en büyük ve rekabetçi VRF iklim pazarının Türkiye olduğunu belirten HANTECH, 2026 yıl sonuna kadar Türkiye'de yüzde 35 büyüme ve VRF pazarında yaklaşık yüzde 5 pazar payı hedefliyor.

        5 MİLYON DOLAR YATIRIM

        VRF segmentindeki toplam yatırımlarının 5 milyon dolar olduğunu ve 260 bayilik güçlü dağıtım ağıyla sektöre adım attıklarını vurgulayan HANTECH Türkiye Genel Koordinatörü M. Murat Özbakır, önümüzdeki 2 yıl içinde bayi ve servis ağını 300'den fazla noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi: "Türkiye, Avrupa'nın en büyük VRF pazarı; ancak aynı zamanda en rekabetçi alan. Biz bu rekabete güçlü bir ürün gamı, sertifikalı altyapı ve köklü bayi ağımızla girdik. Uluslararası enerji verimliliği standardı olan Eurovent belgesi, özellikle kamu projelerinde bizi rakiplerimizden belirgin biçimde ayrıştıran stratejik bir avantaj. 2026 sonunda yüzde 5 pazar payını yakalamanın yalnızca başlangıç olduğuna inanıyoruz."

        Küresel büyüme tarafında ise HANTECH, 2026 yılı toplam cirosundaki artışın yaklaşık yüzde 60'lık bölümünü Almanya merkezli Avrupa operasyonlarından bekliyor. Bu yıl faaliyete geçen Güney Afrika pazarında ise önümüzdeki yıl için yüzde 50 büyüme hedefleniyor.

