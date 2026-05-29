Türkiye hazırlık maçı: Türkiye - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile yapacağı hazırlık maçının tüm ayrıntıları netleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden ay-yıldızlı ekip, özel karşılaşmada Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık mücadelesi ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte A Milli Takım'ın hazırlık maçına dair tüm bilgiler…
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesi hazırlıklarını sürdürürken Kuzey Makedonya ile özel bir maçta karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin form durumunu görmek açısından önemli bir sınav niteliği taşıyan karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye’nin Kuzey Makedonya ile oynayacağı bu hazırlık maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri gündemdeki yerini korurken, mücadeleye dair tüm ayrıntılar netlik kazandı.
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının ayrıntıları netleşti. Buna göre karşılaşma 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da oynanacak.
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu’nda, Kadıköy’de oynanacak Türkiye–Kuzey Makedonya karşılaşması futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Mücadele, canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.