Türkiye en fazla Peugeot satılan üçüncü ülke oldu

2024 yılını Türkiye’deki rekor satışla tamamlayan Peugeot, 2025’te de büyüme ivmesini koruduğunu ve tarihi rekorunu yenilediğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, 2025'te 86 bin 459 adetlik satışa ulaşan marka yüzde 6.3 pay elde etti. Markanın hafif ticari araç satışları ise 26 bin 661 adedi buldu. Yüzde 9.4’lük paya işaret eden bu performans ile Peugeot yılı Türkiye toplam hafif ticari araç pazarının 4’üncüsü olarak tamamladı.

Elde ettikleri 86 bin 459 adetlik rekor satış rakamının, Türkiye’yi Peugeot dünyasında çok güçlü bir konuma taşıdığını vurgulayan Markanın Türkiye Direktörü Gupse Kaplan, "Türkiye olarak biz, en fazla Peugeot’nun satıldığı 3’üncü ülke olarak yılı tamamladık. Artık Peugeot dünyasının ilk 3 podyumundayız. 2024 yılını 5’inci sırada bitirmiştik" dedi.

Hafif ticari araç satışlarında ise tüm dünya sıralamasında Türkiye olarak ikinci sırada olduklarını kaydeden Kaplan, "Yerli üretim ticari alandaki başarılarımızı taçlandırmamıza güçlü şekilde destek oluyor ve olmaya devam edecek" diye konuştu.