Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na gitti, Dünya Kupası'na kaç kez katıldı?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Takım, finalde Kosova ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Kosova'ya elemesi durumunda Dünya Kupası biletine uzanan taraf olacak. Zorlu mücadele öncesinde, milli takımın Dünya Kupası'na son katıldığı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na gitti, Dünya Kupası'na kaç kez katıldı? İşte Türkiye'nin Dünya Kupası performansı...
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA EN SON NE ZAMAN KATILDI?
Türkiye Dünya Kupasına en son, Güney Kore ve Japonya'nın 2002 yılında ortaklaşa düzenlediği turnuvaya katıldı. A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyerek 3. oldu.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA KAÇ KERE KATILDI?
A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3 kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Dünya Kupası vizesini ilk kez 1950'de alan A Milli Futbol Takımı, o dönemin imkansızlıkları sebebiyle turnuvadan çekildi.
A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı ilk Dünya Kupası organizasyonu 1954'te oldu. Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan ay-yıldızlılar ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yendi. Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan milliler, rakibine 7-2 kaybederek elendi.
Milli takımın sonraki Dünya Kupası macerası ise 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi başarı elde etti.
TÜRKİYE KOSOVA'YI ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
A Milli Takım Kosova engelini geçerse, Dünya Kupası'na adını yazdıracak. Milli takım Dünya Kupası'na katılması durumunda 2026 Dünya Kupası'na D grubundan katılacak.
A MİLLİ TAKIM GRUP MAÇI TARİHLERİ
13 Haziran 07:00 Türkiye-Avustralya
19 Haziran 07:00 Türkiye-Paraguay
25 Haziran 05:00 Türkiye-ABD
2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)