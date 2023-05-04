Yapılan açıklamada, "TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI ABDURRAHMAN ARICI' nın 29.04.2023 tarihinde medyada yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ABDURRAHMAN ARICI NE DEMİŞTİ?

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

İşte o açıklamalar:

"HAKEMLER ÖRGÜTLENMİŞ OLABİLİR"

Fenerbahçe'nin 8 yıl şampiyon olamamasında hakemlerin etkisiyle ilgili oran veremem ama hakem hatalarıyla olamayabilir. Bazı hakemler örgütlenmiş olabilir. Bu kadar hataların üst üste aynı takım için olması soru işaretleri oluşuyor. İstanbulspor maçında hatalar vardı. Penaltı ve gol verilmedi. Gol pozisyonunda kaleci, futbolcunun üzerine gidiyor, faul varsa kaleci yapıyor ama gol iptal ediliyor. Bu bir organizasyonun verdiği karar mı diye sorsanız bir şey diyemem. Üst üste bunlar olunca insanlar düşünüyor"

"ALİ KOÇ'UN HAKLILIK PAYI VAR"

"Karagümrük maçında Valencia'nın pozisyonu da penaltı için değerlendirilmedi. Bu hatalar yan yana getirildiğinde Ali Koç için haklılık payı var diyebiliyorsunuz. Hakem hatası ama kulüp başkanı bunları yan yana getiriyor. Sistematik oluyor diyor, o zaman bir şey diyemiyorsunuz. TFF ve MHK'nın gerekli açıklamaları yapması gerekiyor. Lale Orta pozisyonlarla ilgili açıklamalar yapıyor. Kendi hakemlerini savunması gerekiyor. Ali Koç'un argümanlarını çürütmeleri gerekir"