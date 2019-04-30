Türkiye Finans çalışma saatleri

Türkiye Finans; yüzde 100 yerli sermayeli ilk özel finans kurumu olarak 1991 yılında kurulan Anadolu Finans ile 1985-2001 yılları arasında Faisal Finans Kurumu adıyla katılım bankacılığı hizmeti sunan Family Finans’ın 2005 yılında güçlerini birleştirmesiyle kurulmuştur.

Birleşmeyi takiben yeni ve güçlü bir kurumsal kimliğe kavuşan banka, hedef kitlesi giderek genişleyen katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmiştir. 2008 yılında, The National Commercial Bank (NCB) tarafından çoğunluk hissesi satın alınan Türkiye Finans Katılım Bankası, bu tarihten sonra değişim ve atılım dönemine girmiştir. 5 ülkede yatırımları bulunan, Suudi Arabistan’ın ilk ve en büyük bankası The National Commercial Bank’in (NCB) yüzde 67.03 hisse ile hâkim ortağı olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası, katılım bankacılığı sektörünün öncü oyuncularındandır.

Türkiye Finans Katılım Bankası, 1953’ten beri faaliyet gösteren NCB’den aldığı tecrübe ve bilgi birikimini Türkiye’ye taşımaktadır. Türkiye Finans, Türkiye genelinde 277 şubeyle hizmet vermektedir.

TÜRKİYE FİNANS ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Türkiye Finans şubelerinde mesai sabah 09.00'da başlar, öğle saat 12.30-13.30 arasında bir saatlik mola verilir. Banka, kapanış saati olan 17.00'ye kadar müşterilerine hizmet vermeye devam eder.

Tükrkiye Finans; hafta sonları, bayram tatillerinde ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

TÜRKİYE FİNANS ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Finans merkez binası, Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde yer almaktadır. Türkiye Finans merkez şubesine 0216 676 20 00 numaralı telefon ve 0216 676 29 05​ numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.

Türkiye Finans müşteri hizmetlerine ise 0850 222 22 44 numaralı telefonu arayarak erişebilirsiniz.