Avrupa Voleybol Şampiyonası 2021'e başarılarıyla damgasını vuran A Milli Voleybol Takımının bu akşam oynayacağı 4. maç merak konusu oldu. Türkiye Finlandiya kadın voleybol maçı için geri sayım başladı. İşte Türkiye- Finlandiya maçı saati ve yayınlanacağı kanal
TÜRKİYE FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye İsveç voleybol maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 20:30'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
23 Ağustos: 20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos: 17.30 Hollanda-Türkiye
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