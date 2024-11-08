TÜRKİYE GALLER MAÇI BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecek.

Satın alınan maç biletleri transfer işlemine kapalı olacaktır. Kişi başı bilet satın alma limiti 2 (iki) olarak belirlenmiştir.

Maçın tribün bilet fiyatları kale arkaları için 250 TL, doğu ve batı tribünler için 500 TL olarak belirlenmiştir.

Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır. Passo dışında farklı internet sitelerinden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek.