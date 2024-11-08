Türkiye Galler maç biletleri satışa çıkıyor! Türkiye Galler maç bileti saat kaçta satışa çıkacak, ne kadar?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlı ekibin mücadelesi, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakanın Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için öncelikli bilet satışları başlarken gözler genel milli maç bilet satışlarının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Türkiye Galler maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden alınır? İşte, Milli maç bileti satış tarihi, saati ve bilet fiyatları hakkında detaylar.
UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı için geri sayım başladı. A Mill Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında namağlup lider gittiği İzlanda'dan lider döndü. Ay yıldızlı ekip, gruptaki 5. maçında ise Galler ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım'da Kayseri'de oynanacak milli maç bileti satış tarihi, saati ve bilet fiyatları için araştırmalar başladı. Peki Uluslar Ligi Türkiye Galler maç biletleri ne zaman çıkacak, nasıl ve nereden alınır? İşte, Türkiye Galler maç bileti satış tarihi, saati ve bilet fiyatları hakkında detaylar.
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek.
Milli maç, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE GALLER MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye Galler maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihe ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) açıklama geldi.
Buna göre, Türkiye Galler maçının genel bilet satışları 8 Kasım Cuma günü saat 13.00'te başlayacak.
TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile oynayacağı müsabakanın öncelikli bilet satışları, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlamıştır.
16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile oynayacağı müsabakanın öncelikli bilet satışları, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlamıştır.
A Millî Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile oynayacağı müsabakanın öncelikli bilet satışları, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlamıştır.
Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.
Galler maçının genel bilet satışları ise 8 Kasım 2024 Cuma günü saat 13.00'te başlayacak.’’
TÜRKİYE GALLER MAÇI BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Bilet satışlarında elektronik kart zorunluluğu bulunmaktadır. Biletler www.passo.com.tr internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden tüm takımların logolu Passolig kartları ile satın alınabilecek.
Satın alınan maç biletleri transfer işlemine kapalı olacaktır. Kişi başı bilet satın alma limiti 2 (iki) olarak belirlenmiştir.
Maçın tribün bilet fiyatları kale arkaları için 250 TL, doğu ve batı tribünler için 500 TL olarak belirlenmiştir.
Bilet satışlarıyla ilgili tüm detaylar ve kurallar www.passo.com.tr'de yer alacaktır. Passo dışında farklı internet sitelerinden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek.
TÜRKİYE GALLER MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Türkiye Galler maçı genel bilet satışları 8 Kasım Cuma günü saat 13.00'te başlayacak. Milli maç bilet fiyatları da saat 13.00’te belli olacak.