2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnavası ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen Türkiye Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?