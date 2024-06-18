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        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda? EURO 2024 Türkiye Gürcistan milli maç ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım muhtemel 11

        Haydi bizim çocuklar: Rakip Gürcistan! Türkiye - Gürcistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

        Türkiye - Gürcistan maçı için heyecanla beklenen gün geldi çattı. A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Tarihinde ilk kez elemeleri lider bitiren ay-yıldızlı ekibimiz, bu yılın ilk galibiyetini almak ve ülkemize çifte bayram yaşatmak için sahaya çıkacak. Bu kapsamda sporseverlerin gözleri "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına çevrildi. İşte, A Milli Takım Türkiye ve Gürcistan muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.06.2024 - 09:33 Güncelleme: 18.06.2024 - 09:33
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        1

        EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası büyük bir heyecan ile başladı. Turnuvanın grup aşamasının ilk maçları oynanırken; bugün A Milli Futbol Takımımız F Grubu ilk maçında Gürcistan karşılaşacak. Kritik karşılaşma öncesi "Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?" soruları gündeme geldi. İşte, A Milli Takım ve Gürcistan'ın son durumu...

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        TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını 18 Haziran Salı yani bugün Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki milli maç, saat 19.00'da başlayacak.

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        TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 627'nci müsabakaya çıkacak. Heyecanla beklenen Türkiye - Gürcistan maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK

        Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

        Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.

        Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

        5

        İRFAN CAN FORMA GİYEMEYECEK

        A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen İrfan Can Kahveci'nin, gruptaki ilk 2 maçta forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi devam ederken, son antrenmanda yürüyüş yaptı. İsmail Yüksek'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

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        A MİLLİ TAKIM TÜRKİYE MUHTEMEL 11

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sahaya nasıl bir 11 süreceği de merak konusu. Kaleyi Mert Günok'a emanet etmesi beklenen Montella'nın, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturması kuvvetle ihtimal. Orta alanda Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü üçlüsünü sahaya sürmesi beklenen İtalyan teknik adamın; hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürmesi ihtimaller dahilinde. Montella'nın gol yollarındaki tercihinin ise Cenk Tosun olması bekleniyor.

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        GÜRCİSTAN'IN KADROSU

        Gürcistan Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ)

        Defans: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

        Orta saha: Gabriel Sigua (Basel), Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batum), Saba Lobjanidze (Atlanta United)

        Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

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