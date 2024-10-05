Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den yeni mesaj

Konferansla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan İdil Bilgen; "Bu önemli etkinlikte dünyanın önde gelen doktorları ve uzmanlarıyla tanışabilmek, onlardan bir şeyler öğrenebilmek gerçekten heyecan verici. Baş ve boyun kanser üzerine benim de bir parçası olduğum araştırmayı bu konferansta sunmak bir ayrıcalıktı" dedi.