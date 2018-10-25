Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard’ın Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, 3 yıl boyunca tüm harcamaların elektronik ödeme üzerinden yapılması halinde ülke ekonomisinin 43 milyar TL tasarruf edeceğini söyledi.
Yürüttükleri dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Çağlayan, “Hem kart sayısında hem de kredi kartı cirosunda Avrupa’da ikinci sırada yer alan Türkiye’de her 100 TL’nin 40 TL’si kartla harcanıyor” dedi.
Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye’deki kart pazarı cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 büyüdüğüne dikkat çeken Çağlayan, “Kartla yapılan harcamaların yüzde 20'si elektronik ortamda yapılıyor. Bu harcamaların yarısı da mobilden geliyor” diye konuştu.
ANKARA’DA TEMASSIZ KARTLA ULAŞIM
Türkiye’nin yanısıra Azerbaycan'da da nakitsiz toplum projesi başlattıklarının altını çizen Yiğit Çağlayan, toplu taşıma alanında ise Türkiye’de 15 ilde ödeme çözümü sunduklarını aktardı. “16. ilimiz ise Ankara olacak” diyen Çağlayan, Aralık ayında Ankara’da tüm temassız Mastercard kartların ve cep telefonlarının kullanılabileceğini söyledi.
Mastercard’ın dijital ödeme çözümü Masterpass ile müşterilerin kart bilgilerini tekrar tekrar girmeleri gerekmeksizin, tek tıkla ödeme yapabildiğini belirten Çağlayan, bu çözümle Türkiye’de Facebook Messenger’da ‘chat’leşerek de ödeme yapılabildiğini aktardı.
‘KRİZ ORTAMINDA BANKA KARTI TERCİH EDİLİYOR’
Mastercard’ın Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Çağlayan, piyasalarda yaşanan dalgalanmaların tüketim harcamalarına nasıl yansıdığına ilişkin bir soruya ise “Kriz ortamlarında insanların tüketim alışkanlıkları değişiyor. Ama kart kullanımları devam ediyor. Özellikle banka kartlarının kullanımı artıyor. Çünkü, insanlar tasarruf yapmak istiyor, fazla açılmak istemiyor” diye cevap verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.