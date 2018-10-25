Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard’ın Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, 3 yıl boyunca tüm harcamaların elektronik ödeme üzerinden yapılması halinde ülke ekonomisinin 43 milyar TL tasarruf edeceğini söyledi.

Yürüttükleri dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Çağlayan, “Hem kart sayısında hem de kredi kartı cirosunda Avrupa’da ikinci sırada yer alan Türkiye’de her 100 TL’nin 40 TL’si kartla harcanıyor” dedi.

Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye’deki kart pazarı cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 büyüdüğüne dikkat çeken Çağlayan, “Kartla yapılan harcamaların yüzde 20'si elektronik ortamda yapılıyor. Bu harcamaların yarısı da mobilden geliyor” diye konuştu.

ANKARA’DA TEMASSIZ KARTLA ULAŞIM

Türkiye’nin yanısıra Azerbaycan'da da nakitsiz toplum projesi başlattıklarının altını çizen Yiğit Çağlayan, toplu taşıma alanında ise Türkiye’de 15 ilde ödeme çözümü sunduklarını aktardı. “16. ilimiz ise Ankara olacak” diyen Çağlayan, Aralık ayında Ankara’da tüm temassız Mastercard kartların ve cep telefonlarının kullanılabileceğini söyledi.

Mastercard’ın dijital ödeme çözümü Masterpass ile müşterilerin kart bilgilerini tekrar tekrar girmeleri gerekmeksizin, tek tıkla ödeme yapabildiğini belirten Çağlayan, bu çözümle Türkiye’de Facebook Messenger’da ‘chat’leşerek de ödeme yapılabildiğini aktardı.

‘KRİZ ORTAMINDA BANKA KARTI TERCİH EDİLİYOR’

Mastercard’ın Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Çağlayan, piyasalarda yaşanan dalgalanmaların tüketim harcamalarına nasıl yansıdığına ilişkin bir soruya ise “Kriz ortamlarında insanların tüketim alışkanlıkları değişiyor. Ama kart kullanımları devam ediyor. Özellikle banka kartlarının kullanımı artıyor. Çünkü, insanlar tasarruf yapmak istiyor, fazla açılmak istemiyor” diye cevap verdi.

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