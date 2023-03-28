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Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Milliler, grubun favorisi olarak gösterilen Hırvatistan'ı da devirip zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz ise maça saatler kala ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye'nin Hırvatistan maçı muhtemel 11'i...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de yenildi. 6 müsabaka ise berabere sona erdi.
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    Grubun diğer maçında ise Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, 3 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta, Galler ve Hırvatistan ise 1'er puana sahip.

     
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Türkiye-Hırvatistan mücadelesi Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek.
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    A Milli Takım'da teknik direktörü Stefan Kuntz'un, Hırvatistan karşısında 3'lü savunma sistemini bozup yeniden 4'lüye dönmesi bekleniyor. İşte Milliler'in muhtemel 11'i:
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    MERT GÜNOK
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    ONUR BULUT
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    MERİH DEMİRAL
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    FERDİ KADIOĞLU
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    SALİH ÖZCAN
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    ORKUN KÖKÇÜ
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    KEREM AKTÜRKOĞLU
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    HAKAN ÇALHANOĞLU
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    CENGİZ ÜNDER
  • Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç bugün mü? Türkiye maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

    ENES ÜNAL

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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