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        Haberler Gündem 3. Sayfa Türkiye Hollanda maçı | Mehmetçikten, A Milli Takım'a 'Başarılar' mesajı | Son dakika haberleri

        Mehmetçikten, A Milli Takım'a 'Başarılar' mesajı

        Yurt içi, sınır ötesi ve hudut hattında görev yapan Mehmetçik, A Milli Futbol Takımı'na Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında başarı dileğinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:57
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        Mehmetçikten, A Milli Takım'a 'Başarılar' mesajı
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        Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından Mehmetçiğin A Milli Futbol Takımı'na mesajlarını içeren video paylaşıldı.

        Bakanlığın paylaşımında, "Milli ruh, milli güç. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan 'Bizim Çocuklar'a mesaj var.

        A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak. Haydi Türkiye, hep birlikte zafere" denildi.

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        Videoda, yurt içinde ve sınır ötesinde görev başındaki Mehmetçiğin, A Milli Futbol Takımı'na başarı dileğinde bulunması yer aldı.

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        #Türkiye Hollanda maçı
        #Son dakika haberler
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