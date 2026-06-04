4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 1 Nisan 2022 tarihinde balkondan düşerek ağır yaralanan ve uzun süre komada kalan 41 yaşındaki Burçak Şişman, gözlerini açtıktan sonra eşinin kendisini ittiğini iddia etti. Şişman, "Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi" dedi. (İHA)