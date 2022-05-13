Türkiye için ‘oyun’ zamanı 0:00 / 0:00

‘Kadir Kaymakçı ile Konuşmadık Demeyiz’de bu hafta Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Lisans Bölüm Başkanı Dr. Güven Çatak’la ‘dijital oyun pazarını konuştuk. Atari salonlarından spor salonlarında binlerce seyircili e-spor müsabakalarına video oyunların bugün geldiği noktayı anlatan Çatak, günümüzde ailelerin oyun tasarımcısı olsun diye çocuklarını nasıl ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. 2023’te dünyada dijital oyun pazarının 200 milyar doları aşacağını belirten Dr. Güven Çatak, ‘Nasıl oyun tasarımcısı olunur?’ ‘e-spor 2024 Paris Olimpiyatları’nda yer alacak mı?’, ‘Metaverse’ün geleceğinde oyun tasarımcılarının rolü ne olacak?’, ‘Video oyunlarının kişinin psikolojisine etkileri neler?’, ‘Dünya oyun pazarında Türkiye’nin yeri nedir?’ sorularına cevap verdi... En az bir video oyunu kadar keyifli bu sohbeti kaçırmayın...