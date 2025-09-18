Türkiye ile Japonya demir yolu alanında işbirliğine gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD), bakım ve yönetim süreçlerinde uzun süredir çağın gereklerine uygun, güçlü ve etkin sistemler kullandığını söyledi.

Mevcut altyapının, demir yolu güvenliği ve bakımında uluslararası standartlarla uyumlu teknolojik donanım, yazılım ve uygulamaları kapsadığını vurgulayan Uraloğlu, "TCDD, bu güçlü altyapısını sürekli geliştirme anlayışıyla yenilikçi çözümleri takip ederek, uluslararası en iyi uygulamaları ülkemize kazandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen hibe programı kapsamında Japonya kökenli OKI firması ile işbirliği yapıldı." diye konuştu.

Uraloğlu, proje kapsamında, Japonya'da hızlı tren hatlarında kullanılan "Zero Energy "Zero Energy Nesnelerin İnterneti Series (IoT) İzleme Sistemi"nin Türkiye'de Polatlı-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nda uygulanacağını dile getirdi.

Sistemin özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Sistem, demir yolu altyapısında meydana gelebilecek olası yer değiştirmeler ile iklim değişikliğinin etkisiyle ortaya çıkan sel ve heyelan gibi olağanüstü doğa olaylarını anlık olarak tespit edecek, mevcut koruma önlemlerini tamamlayıcı nitelikte çalışarak erken müdahale kapasitesini güçlendirecek." ifadesini kullandı.