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Türkiye ile Rusya anlaşması sonrası gözler İdlib için yol haritasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de yaptığı toplantı sonrası İdlib için yol haritası belli olmaya başladı. Uzlaşı sonrası alınan kararların sahada nasıl uygulanacağı üzerinde çalışmalar sürüyor

19.09.2018 - 07:05 | Güncelleme:

Türkiye ve Rusya’nın İdlib’de silahlardan arındırılmış bölge konusunda anlaşmasının ardından gözler sahada nasıl uygulanabileceğine çevrildi. Yol haritasını belirlemek için iki tarafın genelkurmay karargâhları, harekât başkanlıkları ve istihbarat teşkilatlarından oluşan yetkililer kısa süre içinde bir araya gelecek.

 

Uğur Ergan'ın Hürriyet'teki haberine göre, kulislerden sızan bilgilere göre İdlib’in silahsızlanmasına ilişkin muhtemel yol haritası şöyle şekillenecek:

ALT KOMİTE OLUŞTURULACAK

İdlib için iki ülke ortak bir alt komite oluşturacak ve bir çalışma takvimi hazırlayacak. Uzmanlar İdlib çevresinde oluşturulmasına karar verilen 15-20 kilometre derinliğindeki tampon bölgenin sınırlarının hangi bölgelerden geçeceğini belirleyecek.

Bölge belirlenirken yol durumu ve diğer ihtiyaç duyulan altyapı koşullarına da dikkat edilecek. Eğer özellikle asfaltlanmış yol gibi altyapıya ihtiyaç duyulursa bunun yapımına hemen başlanacak.

DERİNLİK DEĞİŞEBİLİR

Coğrafi koşullar, nüfus yoğunluğu ve hareketlilik dikkate alınarak silahlardan arınmış güzergâhın genişliği kimi yerlerde 20 kilometreden fazla, bazı yerlerde ise 15 kilometreden daha az olabilecek.

Türk ve Rus askerlerinin devriye görevinin Menbiç’te ABD ile şimdiye kadar yapıldığı gibi ‘koordineli ancak birbirinden bağımsız’ mı olacağı yoksa ‘ortak’ mı yapılacağının da komite toplantılarında netleşmesi bekleniyor.

 

İDLİB’DEN GEÇEN YOL

Güzergâh konusu ele alınırken Halep ve Şam’ı birbirine bağlayan ve bir bölümü İdlib’de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerden geçen karayolunun güvenliğinin ayrı bir başlık altında ele alınabileceği belirtiliyor.

Bölgenin belirlenmesinin ardından yerel güçlerle temasa geçilerek, radikal unsurların İdlib içindeki farklı bölgelerden ayrılmalarının nasıl sağlanacağı üzerinde görüşmeler yapılacak. Bu nedenle ılımlı muhalifler ve radikal unsurlarla ilgili her iki taraf kendi elindeki bilgilerle gerçekçi projeksiyon yapacak ve bilgi paylaşımında bulunacak.

Bir diğer önemli başlığın radikal unsurların silahlarını teslim etmesi ve bunların imhası olacağı değerlendiriliyor. Askeri uzmanlar, bu konuda Türk tarafına daha fazla iş düşeceği görüşünde. Küçük çaplı silahların gömülüp üzerine beton dökülmesinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

YERELDE YOĞUN İSTİHBARAT

İdlib anlaşması Türkiye ile Rusya arasında olduğundan, gerek muhalif gerek rejim güçleri ve İran’la bağlantılı grupların bu anlaşmayı sabote etmek amacıyla provokatif saldırılarını önleyebilmek amacıyla yerelde istihbarat çalışmalarının daha da güçlendirilmesi için ayrı bir çalışma yapılabileceği ifade ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib çevresinde kurduğu 12 ayrı gözlem noktasının tamamını daha da güçlendirmeyi ve devriye faaliyetleri için bölgeye yeni asker göndermeyi gündemine alabilecek. TSK şimdiye kadar üçü İdlib’in güneyi, ikisi de kuzeyinde olmak üzere toplam beş gözlem noktasına tank da dahil takviye yapmıştı.

 

KOORDİNASYON MERKEZİ

Tüm bunlarla ilgili iki ülke asker ve istihbarat birimlerinin sahadaki işbirliğinin sorunsuz yürümesi, ortaya çıkacak sorunlara müdahale için bölgede iki ülke irtibat subaylarının görev yapacağı ortak koordinasyon merkezi benzeri bir yapının kurulmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Yetkililer, bu kadar çok başlık olmasına rağmen iki ülke asker ve istihbaratçılarının bölgeyi çok iyi bilmeleri nedeniyle yol haritası çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanabileceğini değerlendiriyor.

İHA'LAR DA DEVREYE GİRECEK

Türkiye ve Rusya’ya ait silahlı ve silahsız insansız hava araçları silahtan arındırılmış bölgelerde düzenli uçuş yapacak. Bu uçuşlar içinde bir koordinasyon merkezi oluşturulması planlanıyor.

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