        Türkiye ile Suriye arasında tarım alanında 'Ortak Eylem Planı' imzalandı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye ile Suriye arasında tarım alanında ‘Ortak Eylem Planı’ imzalandı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Suriye arasında tarım alanında 'Ortak Eylem Planı' imzalandığı duyurdu.

        Giriş: 14.09.2025 - 19:40 Güncelleme: 14.09.2025 - 19:40
        Türkiye ile Suriye arasında tarım alanında 'Ortak Eylem Planı' imzalandı
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla tarımda bölgesel kalkınmanın öncülüğünü üstleniyoruz.

        Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Sayın Amjad Badr ile imzaladığımız Ortak Eylem Planı, iki ülke arasında tarımsal iş birliği ve stratejik ortaklık adına tarihi bir adımdır. Bu imza, yalnızca bir protokol değil; bölgesel barışa, kalkınmaya ve bereketli yarınlara giden yolun somut bir adımıdır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

