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        Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti Resmi Gazete'de

        Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 03:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye ile Suudi Arabistan'dan vize muafiyeti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususî Pasaport Hamilerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma' yürürlüğe girdi.

        Söz konusu onay kararı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi. Kararda, iki ülke arasındaki özel ilişkileri, ikili ilişkileri geliştirme çabalarını ve mütekabiliyet ilkesine uygun olarak iki ülke vatandaşlarının hareketlilik sürecini kolaylaştırmaya yönelik karşılıklı arzularını göz önünde bulundurarak 12 maddede anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #türkiye
        #suudi arabistan
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