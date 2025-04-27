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        Haberler Spor Diğer Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu başladı! - Diğer Haberleri

        Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu başladı!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:31
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        20. İstanbul Yarı Maratonu başladı!
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu başladı.

        Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde koşulacak.

        Yarışa, 21 kilometre için 6 bin 309, 10 kilometre için 11 bin 604 olmak üzere toplam 17 bin 913 kişi kayıt yaptırdı. Bu yıl, geçen yılın kayıt sayısına göre yüzde 26'lık artış yaşandı.

        Ayrıca yarışa kayıt yaptıran 1531 yabancı sporcuyla birlikte bu alanda da yüzde 50'lik bir artış oldu.

        Yenikapı Miting Alanı'ndan start alan yarı maratonda atletler, sahil yolunda Kennedy caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya ulaşacak.

        Organizasyona toplamda 91 farklı ülkeden sporcu katılıyor.

        Elit atlet kategorisinde ise 6 farklı ülkeden 22'si erkek, 27'si kadın olmak üzere toplam 49 sporcu yarışıyor.

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