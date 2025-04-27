Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nda birinciliği Kenyalı atletler kazandı!

İstanbul'un en prestijli organizasyonlarından Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu koşuldu.

Başlangıç noktası Yenikapı olan yarı maratona katılan atletler start düdüğünün çalmasıyla koşuya başladı. 49 elit atletin katıldığı ve Yenikapı'daki Langa durağında saat 09.15'te başlayan yarı maraton Tarihi Yarımada'da 21 kilometre boyunca koşuldu. Erkeklerde Kenyalı atlet Alex Nzioka Matata, 59 dakika 40 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda ise Kenyalı atlet Miriam Chebet 1 saat 6 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliği kazandı.

🏃‍♂️ Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu 21K Erkekler kategorisi ödül töreni gerçekleştiriliyor. 🏅



🥇ALEX NZİOKA MATATA 0:59:40

🥈BEREHANU WENDEMU TSEGU 1:00:47

🥉SHADRACK KİPKURUİ KENDUİYWO 1:01:28@ibbsporistanbul pic.twitter.com/X4VnVDpmHB — sportstv (@sportstv) April 27, 2025

22 erkek 27 kadından oluşan elit atletlerin de katıldığı 21 kilometrelik maraton dışında saat 08.00'de 10 kilometrelik koşunun da startı verildi. Atletler Sahilyolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı , Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsünü geçecek. Köprü bitimindeki ışıklardan U dönüşü yapan yarışmacılar, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan Fatih İlçe sınırından U dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahilyolunu kullanarak tekrar Yenikapı'ya kadar koştu.

🏃‍♀️ Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu 21K Kadınlar kategorisi ödül töreni gerçekleştiriliyor. 🏅



🥇MIRIAM CHEBET 1:06:07

🥈SHEILA CHELANGAT 1:06:13

🥉JUDY JELAGAT KEMBOI 1:07:47@ibbsporistanbul pic.twitter.com/YDNdArZbhs — sportstv (@sportstv) April 27, 2025

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KENYALI ATLETLER BİRİNCİLİĞİ GÖĞÜSLEDİ

İstanbul yarı maratonunda 21 kilometrede erkeklerde Kenyalı atlet Alex Nzioka Matata, 59 dakika 40 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda ise Kenyalı atlet Miriam Chebet 1 saat 6 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliği kazandı. İlk 3 şu isimlerden oluştu: