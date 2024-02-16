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        Haberler Gündem Politika Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı oldu

        Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı oldu

        Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye başkan adayı olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 19:47 Güncelleme: 16.02.2024 - 19:47
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        Erkan Baş belediye başkanı adayı oldu
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        31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlere yaklaşırken Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye başkanı adayı olduğunu açıkladı.

        Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Baş, şu değerlendirmede bulundu:

        Ülkemiz yine önemli bir seçim sürecine giriyor. Öncelikle partimize güvenen, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için partimize başvuran tüm adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi’nden aday olmak insana ne makam kazandırır ne de para pul; TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır. Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze’den adaylığımı ilan ediyorum. Türkiye’nin işçi partisi Türkiye işçi sınıfının her zaman yanında ve hizmetinde olacak, demiştik. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz. Çünkü, algılarımızdan alışkanlıklarımıza kadar, tepeden tırnağa değişmek şart! Gebze’yi işçiler yönetecek. Türkiye’yi işçiler yönetecek.

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