A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE: 12 - İTALYA: 19
(İlk set oynanıyor)
SALON: Ariake Arena
SAAT: 10.25
Tokyo 2020'deki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile mücadele ediyor.
A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.
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