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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye İzlanda maçı saat kaçta? Milli maç ne zaman? - Futbol Haberleri

        Millilerin rakibi İzlanda

        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile karşılaşacak. Milliler grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise evinde oynadığı Karadağ'ı 2-0'lık skorla mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:35
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

        Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

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        Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip. Dördüncü grupta aynı gün Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.

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        A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

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        Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

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        Türkiye'nin aday kadrosu

        A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

        Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

        Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

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