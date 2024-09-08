Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.