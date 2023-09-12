Türkiye Japonya hazırlık maçı canlı yayın! Türkiye Japonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Japonya hazırlık maçı için beklenen gün geldi çattı. A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Elemeleri'nde haftayı bay geçmesi nedeniyle oluşan arayı Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı ile geçirecek. Grubunda 10 puanla 2. sırada yer alan millilerimizin Japonya karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin bilgileri derledik...
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren ve D Grubu'nda 5 maçta topladığı 10 puanla 2. sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçı kapsamında Japonya ile buGÜN kozlarını paylaşacak. İşte, heyecanla araştırılan Türkiye Japonya hazırlık mücadelesine ilişkin detaylar...
TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Japonya hazırlık karşılaşması 12 Eylül Salı günü (bugün) saat 15:20'de oynanacak.
Zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU
1.TÜRKİYE - 10 Puan (5 maç)
2.HIRVATİSTAN - 7 Puan (3 maç)
3.ERMENİSTAN - 7 Puan (4 maç)
4.GALLER - 4 Puan (4 maç)
5.LETONYA - 0 Puan (3 maç)
MİLLİ TAKIMIMIZIN JAPONYA MAÇI KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)
Orta saha - Forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais), Umut Nayir (Fenerbahçe)