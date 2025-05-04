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        Haberler Magazin Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin alanı, 101 ülkeye eşit

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin alanı, 101 ülkeye eşit

        Dünyanın en büyük festivali olma özelliğine sahip Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl eklenen 4 şehirle birlikte kapsama alanını ve hitap ettiği nüfusu daha da artırdı. Festivalin kapsama alanı; 101 ülkenin toplam yüz ölçümüne, 99 ülkenin ise toplam nüfusuna eşit

        Giriş: 04.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 04.05.2025 - 10:24
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        101 ülkeye eşit
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021'de düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin İstanbullulardan gördüğü ilgi, festivalin başka şehirlerde de düzenlenmesine yönelik bir fikir oluşturdu.

        Ertesi yıl, Türkiye Kültür Yolu Festivali adı altında düzenlenen festival, 5 şehirde organize edildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin etkileşiminin bir hayli yüksek olmasından da yola çıkarak her yıl, festivalin düzenleneceği şehir sayısını artırma kararı alırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2028 hedefini 35 şehir olarak açıkladı.

        Türkiye'nin kültürel ve sanatsal zenginliklerini tanıtmak, şehirlerin ulusal ve uluslararası alandaki bilinirliğini artırmak ve sanatın her dalını halkla buluşturma amacı taşıyan, Avrupa Festivaller Birliği’ne üye olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2023'te 11 şehre yayıldı.

        2023'te; 521 mekânda, 5.419 etkinliğin gerçekleştirildiği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 33.920 sanatçı; gerek eserlerini sergiledi, gerekse performanslarını sahneledi.

        Dünyadaki büyük festivallerle Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni karşılaştırdığımda karşıma çarpıcı bir sonuç çıktı.

        "Şehirde Festival Var!" sloganıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin gerek kapsadığı alan, gerek hitap ettiği nüfus, gerek takvim uzunluğu, gerekse düzenlenen etkinlik sayısı açısından dünyanın en büyük festivali olma özeliğine sahip olduğu, Habertürk'te "Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek kadar büyük" içerikli bir haberle yayımlandı.

        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli Haberi Görüntüle

        2023'te düzenlendiği 11 şehrin toplam;

        Nüfusu, Türkiye'nin nüfusunun; % 25'iydi.

        Yüz ölçümü, Türkiye yüz ölçümünün % 17'sine tekabül ediyordu.

        110 gün sürdü. (Yılın % 30'u)

        2025'te düzenlendiği / düzenleneceği 20 şehrin toplam;

        Nüfusu, Türkiye nüfusunun; % 61'ine tekabül ediyor.

        99 ülkenin toplam nüfusuna eşit.

        Yüz ölçümü, Türkiye'nin yüz ölçümünün; % 38'ine tekabül ediyor.

        101 ülkenin toplam yüz ölçümüne eşit.

        219 gün sürecek. (Yılın % 60'ı)

        Türkiye'nin Yüz Ölçümü... 780.043 km²

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Düzenlendiği 20 Şehrin Toplam Yüz Ölçümü... 296.732 km²

        Türkiye'nin Nüfusu... 85.664.944

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Düzenlendiği Şehirlerin Toplam Nüfusu... 52.324.258

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