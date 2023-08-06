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        Haberler Magazin Türkiye Kültür Yolu ve Balon Festivali açılışı yapıldı

        Türkiye Kültür Yolu ve Balon Festivali açılışı yapıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu ve Balon Festivali açılışı 5 Ağustos 2023 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşti. Gecenin gala konserinde Paşabağları Vadisi sahnedeki isim, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Ferman Akgül oldu. Aynı anda Göreme Festival Alanı'nda Simge Sağın sahneye çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2023 - 11:50
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Nevşehir’in dünyaca ünlü turizm bölgesi Kapadokya’da 'Kapadokya Kültür Yolu ve Balon Festivali' adıyla başladı.

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        Festivalin gala konseri Paşabağları Vadisi’nde şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirildi. Konserin solistliğini üstlenen Ferman Akgül, Manga’nın sevilen şarkılarının yanı sıra Aşık Veysel’den Neşet Ertaş’a değerli ozanların eserlerini senfoni orkestrası eşliğinde seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Akgül, “Böyle bir atmosferde ustaların özgün eserlerini bir gala konserinde seslendirmek büyük gurur” diye konuştu.

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        Aynı saatlerde Göreme Festival alanında sahneye çıkan Simge ise sevilen şarkılarını seslendirirken sahneden Nevşehir halkına seslenerek “Kapadokya o kadar güzel ki eve dönmek istemiyorum” yorumunu yaptı. Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivalinde ilk akşam sahneye çıkan Simge Sağın, “Bu özel atmosferde ilk konseri vermek benim için onur verici, Kültür Yolu Festivalleri çok kıymetli, ülkemizin her köşesi gerçekten bir cennet” dedi.

        #Türkiye Kültür Yolu ve Balon Festivali
        #simge
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