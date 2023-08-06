Türkiye Kültür Yolu ve Balon Festivali açılışı yapıldı

Festivalin gala konseri Paşabağları Vadisi’nde şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirildi. Konserin solistliğini üstlenen Ferman Akgül, Manga’nın sevilen şarkılarının yanı sıra Aşık Veysel’den Neşet Ertaş’a değerli ozanların eserlerini senfoni orkestrası eşliğinde seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Akgül, “Böyle bir atmosferde ustaların özgün eserlerini bir gala konserinde seslendirmek büyük gurur” diye konuştu.

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Aynı saatlerde Göreme Festival alanında sahneye çıkan Simge ise sevilen şarkılarını seslendirirken sahneden Nevşehir halkına seslenerek “Kapadokya o kadar güzel ki eve dönmek istemiyorum” yorumunu yaptı. Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivalinde ilk akşam sahneye çıkan Simge Sağın, “Bu özel atmosferde ilk konseri vermek benim için onur verici, Kültür Yolu Festivalleri çok kıymetli, ülkemizin her köşesi gerçekten bir cennet” dedi.