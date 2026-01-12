Habertürk
Habertürk
        Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 10:52 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:52
        Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu da yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

        Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:

        Yarın

        13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses

        15.30 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar

        18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan

        20.30 Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş

