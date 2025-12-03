Türkiye Kupası'nda turlayanlar belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda 4 müsabakayla devam etti. Aliağa Futbol, İstanbulspor, Erzurumspor FK ve Bodrum FK adını grup aşamasına yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu oynanan 4 müsabakayla devam etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol: 1-3
İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer: 6-0
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK: 1-3
Muğlaspor-Sipay Bodrum FK: 1-2
Bu sonuçların ardından; Aliağa Futbol, İstanbulspor, Erzurumspor FK ve Sipay Bodrum FK adını grup aşamasına yazdırdı.
