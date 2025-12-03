Habertürk
        Türkiye Kupası'nda turlayanlar belli oldu! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda turlayanlar belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda 4 müsabakayla devam etti. Aliağa Futbol, İstanbulspor, Erzurumspor FK ve Bodrum FK adını grup aşamasına yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:41 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:41
        Türkiye Kupası'nda turlayanlar belli oldu!
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu oynanan 4 müsabakayla devam etti.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol: 1-3

        İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer: 6-0

        Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK: 1-3

        Muğlaspor-Sipay Bodrum FK: 1-2

        Bu sonuçların ardından; Aliağa Futbol, İstanbulspor, Erzurumspor FK ve Sipay Bodrum FK adını grup aşamasına yazdırdı.

