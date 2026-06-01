Türkiye - Kuzey Makedonya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Dünya Kupası öncesindeki son provalardan biri olarak görülen mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele sonrasında Türkiye - Kuzey Makedonya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye - Kuzey Makedonya maçı golleri ve maç sonucuna ilişkin tüm detaylar...
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Milliler, 4-0 kazandı.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
İki takım arasındaki son karşılaşma 9 sene önce oynandı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takımın Üsküp'teki hazırlık maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.
İki ülke A milli futbol takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MİLLİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?
14 Haziran 2026 Pazar günü
07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver Stadı)
20 Haziran 2026 Cumartesi günü
06.00 Türkiye – Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)
26 Haziran 2026 Cuma günü
05.00 Türkiye – ABD (Los Angeles Stadı)
TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ AÇIKLANDI
2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın turnuvaya hazırlık kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.
Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.