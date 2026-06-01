        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Kuzey Makedonya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Milli takım maç özeti

        2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Dünya Kupası öncesindeki son provalardan biri olarak görülen mücadele futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele sonrasında Türkiye - Kuzey Makedonya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye - Kuzey Makedonya maçı golleri ve maç sonucuna ilişkin tüm detaylar...

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 23:21 Güncelleme:
        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçları kapsamında sahaya çıktı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuva öncesinde son durumunu görmek ve kadro planlamasını şekillendirmek amacıyla Kuzey Makedonya ile özel maçta karşılaştı. Peki, Türkiye - Kuzey Makedonya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Türkiye - Kuzey Makedonya maç sonucu ve golleri...

        TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

        TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

        Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milliler, 4-0 kazandı.

        İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

        İki takım arasındaki son karşılaşma 9 sene önce oynandı.

        Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takımın Üsküp'teki hazırlık maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.

        İki ülke A milli futbol takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

        2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MİLLİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

        14 Haziran 2026 Pazar günü

        07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver Stadı)

        20 Haziran 2026 Cumartesi günü

        06.00 Türkiye – Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)

        26 Haziran 2026 Cuma günü

        05.00 Türkiye – ABD (Los Angeles Stadı)

        TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ AÇIKLANDI

        2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın turnuvaya hazırlık kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.

        Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

        Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
