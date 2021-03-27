A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında sahasında Letonya ile karşılaşacak. Peki Türkiye Letonya maçı ne zaman? A Milli Takım maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar ve aday kadro...
TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN?
Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, 30 Mart Salı günü saat 21.45'de Letonya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in Dünya Kupası yolundaki 3. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.
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