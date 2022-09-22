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Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Takım'da hedef B Ligi'ne dönüş... A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında ​​​​​​​bu akşam Lüksemburg'u konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek. Peki Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar ve Kuntz'un muhtemel 11'i

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  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında ​​​​​​​bu akşam Lüksemburg'u konuk edecek. 
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. 
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    KUNTZ İLE 11. MAÇ

    Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 11. maçına Lüksemburg karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    2022'DEKİ 7. MAÇ

    Milliler, Lüksemburg mücadelesiyle 2022 yılındaki yedinci maçını oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, bu yıl oynadığı 6 maçta 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    MUHTEMEL 11

    Uğurcan Çakır
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Ferdi Kadıoğlu
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Çağlar Söyüncü
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Ozan Kabak
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Zeki Çelik
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Orkun Kökçü
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Tolga Ciğerci
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Halil Dervişoğlu
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Cengiz Ünder
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Serdar Gürler
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    Serdar Dursun
  • Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?

    ADAY KADRO

    A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)

    Savunma: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

    Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley)

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