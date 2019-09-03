Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Soruları futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Türkiye deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Başarılı teknik direktör Şenol Güneş'in önderliğinde A Milli Takım, hazırlıklarına başladı. İşte. Türkiye Moldova maçı ile ilgili detaylar haberimizde...

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI ADAY KADRO

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Juventus),Yıldırım Mert Çetin (Roma),Cengiz Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor),Cengiz Ünder (Roma),Efecan Karaca (Alanyaspor),Abdulkadir Parmak (Trabzonspor),Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş),Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe),İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Yunus Mallı (Wolfsburg),Yusuf Yazıcı (Lille),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Real Valladolid),Güven Yalçın (Beşiktaş),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

TÜRKİYE MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.